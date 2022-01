Chord Patah - Padi Reborn: Bagai Serpih-serpih Pasir di Pantai

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Patah, lagu yang dipopulerkan oleh band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Patah ini termuat di album ketiga Padi yang bertajuk Save My Soul, dirilis pada 2003 silam.

Lirik lagu ini berkisah tentang seseorang yang patah hati karena ditinggalkan oleh orang yang dicintai.

Berikut chord Patah dari Padi Reborn

Intro: A F - G Eb 4x C G Am F C - G C G Am bagai serpih-serpih pasir di pantai F C G tersapu gelombang pasang C G Am meski harus hilang terpecah karang F C G meninggalkan kenangan abadi C G Am ada tersimpan rasa perih mendera F C - G mengingat engkau disaat itu C G Am masih tentang cerita engkau dan dia F C - G yang tak pernah terukir indah F C kau bawa aku renungi apa yang terjadi F C kau bawa aku resapi semua tangismu itu Am F memelukmu kuingin Am F menyentuhmu kuingin Am F dan mengucapkan sepatah kata Coda : A F - G [4x] C G Am namun air mata meski tercurah F C - G memandu cerita itu C G Am jiwamu tak mampu menahan semua F C - G ketidak berdayaan ini F C kau patahkan semua cerita hidupmu F C kau remukkan harapan yang tumbuh di hati Am F memelukmu kuingin Am F menyentuhmu kuingin Am F dan mengucapkan sepatah kata Coda : A F - G [12x] C G Am bagai serpih-serpih pasir di pantai F C tersapu gelombang pasang





(Tribunnews.com)

