KUMPULAN Foto Pertunangan Aprilio Manganang, Calon Istri Bersyukur Miliki Kekasih yang Tulus

TRIBUNNEWS.COM - Mantan pevoli putri Indonesia, Aprilio Perkasa Manganang kini telah resmi bertunangan.

Diketahui, Aprilio Manganang bertunangan dengan kekasihnya bernama Claudya.

Hal itu diketahui lewat postingan foto terbaru Aprilio Manganang di Instagram pribadinya, @manganang92 Minggu (23/1/2022).

Dalam unggahannya ia membagikan foto bersama Claudia mengenakan pakaian batik kembar.

Keduanya berfoto di depan dekorasi yang telah disusun sedemikian rupa.

Terlihat dekorasi dipenuhi dengan bunga-bunga dan balon berbentuk hati.

Sementara dalam keterangan foto, Aprilio Manganang mengucap rasa syukur atas semua perjalanan hidup.

Ia mengungkapkan kini telah bertemu dengan orang yang tepat untuk melengkapi dirinya.

"Tidak ada kata lain selain mengucap syukur atas semua perjalanan hidup yang Tuhan Yesus berikan dan ahkirnya bisa menemukan orang yang tepat yang bisa menerima semua ketidak sempurnaan untuk dijadikan sempurna dan indah..

thanks and love you so much sayang," tulisnya.