Chord Dasar Ojo Nangis - Ndarboy Genk: Sing Uwes Yo Uwes

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Ojo Nangis dari Ndarboy Genk.

Chord Ojo Nangis - Ndarboy Genk

[Intro]

G C -D Em D

Bm Em Bm Em

Am D

G C

mbiyen mbok perjuangke

D C Bm

saiki mbok sia-siake

E Am

aku sing slalu ono pas kowe loro

C D

pas kowe durung sopo-sopo

[Int] C-Bm-Am-G D

G C

aku wis jogo ati

D C Bm

kowe dolanan neng mburi

E Am

kabeh sing tak perjuangke sio-sio

C D G Dm

kowe milih karo sing luwih mulyo

G C

mesakke atiku

D

yen tak teruske ro kowe

G D/F# Em

mending pisah.. aku wes ra betah

Am

wes kebacut getun

D

kulo nderek langkung

G

tresno wis rampung

[Reff]

C D C Bm

ojo nangis.. sing uwes yo uwes

E Am

seng ilang ben ilang

D G Dm

cukup aku kelaran laran

G C D C Bm

aku nyerah.. seng bubrah ben bubrah

E Am

kowe bakal ngerti larane

D G

naliko di tinggal pas jeru jerune

Em Bm

kudune ngati-ati

C G

opo meneh yen bab ati

Em Bm

kudu mlaku dewe-dewe

C D G

larane tak tanggung dewe

[Musik] D# Dm Gm Cm D

C

mesakke atiku

D

yen tak teruske ro kowe

G D/F# Em

mending pisah.. aku wes ra betah

Am

wes kebacut getun

D

kulo nderek langkung

G

tresno wis rampung

[Reff]

C D C Bm

ojo nangis.. sing uwes yo uwes

E Am

seng ilang ben ilang

D G Dm

cukup aku kelaran laran

G C D C Bm

aku nyerah.. seng bubrah ben bubrah

E Am

kowe bakal ngerti larane

D G

naliko di tinggal pas jeru jerune

E Am

kowe bakal ngerti larane

D G

naliko di tinggal pas jeru jerune

