Chord Dasar dan Lirik Menghapus Jejakmu - NOAH, Kunci Mudah Dimainkan untuk Pemula

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord dasar dan lirik lagu berjudul Menghapus Jejakmu dari NOAH dalam artikel ini.

Lagu Menghapus Jejakmu dipopulerkan oleh Peterpan, dan kini di-remake oleh NOAH.

Pemain film Angga Yunanda dan Vanesha Prescilla didapuk menjadi model video klip Menghapus Jejakmu

Video klip tersebut diunggah di kanal YouTube NOAH OFFICIAL pada 21 Januari 2022 silam.

Chord Dasar dan Lirik Lagu Menghapus Jejakmu - NOAH:

Intro: C D Bm Em 2x

C D

Ku Terus melangkah melupakanmu

Bm Em

Lelah hati perhatikan sikapmu

C D

Jalan pikiran mu buat ku ragu

Bm Em

Tak mungkin ini tetap bartahan

C D

Perlahan mimpi terasa mengganggu

Bm Em

Kucoba untuk terus menjauh

C D

Perlahan hati ku terbelenggu

Bm Em

Ku coba untuk lanjutkan hidup

Reff:

C D

Engkau bukan lah segalaku

Bm Em

Bukan tempat tuk menghentikan langkahku

C D

Usai sudah semua berlalu

Bm Em

Biarkan hujan menghapus jejakmu

C D

Ku terus melangkah melupakan mu

Bm Em

Lelah hati perhatikan sikapmu

C D

Jalan pikiran mu buat ku ragu

Bm Em

Tak mungkin ini tetap bartahan

C D

Perlahan mimpi terasa mengganggu

Bm Em

Kucoba tuk terus menjauh

C D

Perlahan hati ku terbelenggu

Bm Em

Ku coba tuk lanjutkan hidup

Reff:

C D

Engkau bukan lah segalaku

Bm Em

Bukan tempat tuk hentikan langkahku

C D

Usai sudah semua berlalu

Bm Em

Biar hujan menghapus jejakmu

Bridge:

C D Bm Em

Lepaskan segala nya 2x....

Reff:

C D

Engkau bukan lah segalaku

Bm Em

Bukan tempat tuk hentikan langkahku

C D

Usai sudah semua berlalu

Bm Em

biarkan hujan menghapus jejakmu 2x

C D Bm Em

na...na ...na

