Chord Gitar Mendung Tanpo Udan - Ndarboy Genk, yang Kembali Viral di TikTok Gara-gara NCT Dream

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu dan chord gitar Mendung Tanpo Udan yang dipopulerkan oleh Ndarboy Genk.

Mendung Tanpo Udan diciptakan oleh Kukuh Prasetya Kudamai.

Lagu Mendung Tanpo Udan kembali menjadi sorotan setelah idol asal Korea Selatan, NCT Dream ikut menari menggunakan lagu ini.

Viral video tiga personil NCT Dream berjoget dengan latar lagu Mendung Tanpo Udan. (smtown-nctzens.fandom.com)

Berikut Chord Gitar Mendung Tanpo Udan - Ndarboy Genk:

C G

mendung tanpo udan..

Am Bm

ketemu lan kelangan

C G Am D

kabeh kui sing diarani perjalanan..

(Chorus)

C D

awak dewe tau nduwe bayangan

Bm E

mbesok.. yen wes wayah omah omahan

Am D

aku moco koran sarungan

G G7

kowe belonjo dasteran..

C D

nanging, saiki wes dadi kenangan

Bm E

aku.. karo kowe wes pisahan

Am D

aku kiri kowe kanan..

G

wes bedo.. dalan..

(Intro) G Bm Em D C D#

G Em

mlaku bebarengan.

C D

bendino sayang sayang..

G Em

sedih lan kebahagiaan

C D

dilewati.. tahun-tahunan..

(Intro) C D G -D/F# Em

Am C D..

G Em

padu meneng-menengan..

C D

barkui kangen-kangenan..

G Em

kadang bedo pilihan

C D

nganti.. pedot balikan..

C G

mendung tanpo udan..

Am Bm

ketemu lan kelangan

C G Am D

kabeh kui sing diarani perjalanan..

(Chorus)

C D

awak dewe tau nduwe bayangan

Bm E

besok.. yen wes wayah omah omahan

Am D

aku moco koran sarungan

G G7

kowe belonjo dasteran..

C D

nanging, saiki wes dadi kenangan

Bm E

aku.. karo kowe wes pisahan

Am D

aku kiri kowe kanan..

G

wes bedo.. dalan..

(Int.) C D Bm E

Am D G G7..

C D B Em

Am D G..

C G

mendung tanpo udan..

Am Bm

ketemu lan kelangan

C G Am

kabeh kui sing diarani perjalanan..

D

hoo wo..

(Chorus)

C D

awak dewe tau nduwe bayangan

Bm E

besok.. yen wes wayah omah omahan

Am D

aku moco koran sarungan

G G7

kowe belonjo dasteran..

C D

nanging, saiki wes dadi kenangan

Bm E

aku.. karo kowe wes pisahan

Am D

aku kiri kowe kanan..

G

wes bedo.. dalan..

C D

awak dewe tau nduwe bayangan

Bm E

besok.. yen wes wayah omah omahan

Am D

aku moco koran sarungan

G G7

kowe belonjo dasteran..

C D

nanging, saiki wes dadi kenangan

Bm E

aku.. karo kowe wes pisahan

Am D

aku kiri kowe kanan..

G

wes bedo.. dalan..

Am D

aku kiri kowe kanan..

G

wes bedo.. dalan

Video Klip Lagu Mendung Tanpo Udan - Ndarboy Genk:

