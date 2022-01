Chord Dasar Elok - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Elok, lagu yang dipopulerkan oleh band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Elok ini termuat di album ke-empat mereka yang bertajuk Padi, dirilis pada 2005 silam.

Lirik lagu Elok ini mengisahkan tentang seseorang yang merasa nyaman ketika di dekat kekasihnya.

Berikut chord Elok dari Padi Reborn

Intro : C G C G



C G

Aku membayangkan surga ada didepanku depan mataku

C G Em

Saat aku menikmati teguhnya wajahmu indah hatimu

Am D

Tak jemu-jemu ku pandang

Am D

Begitu elok kau tercipta



Reff :

C

Tak pernah henti-henti nya aku

G

Terus mencintai dirimu

C

Tak pernah henti-hentinyaku

G Em

Tetap menyayangi dirimu

Am D

Seperti adanya diriku

Am D

Seperti adanya aku ini

Am D

Seperti adanya diriku

C

Seperti adanya



C

Aku ingin melupakan

G

Hasrat tuk melangkah sejenak pergi

C

Ingin ku sempurnakan

G Em

Hidupku disamping mu, memeluk jiwamu

Am D

Dan tak jemu-jemu ku pandang

Am D

Begitu elok kau tercipta



Balik ke Reff

Interlude : G C A# F# 4x F D

Balik ke REff 2x

(Tribunnews.com)

Chord Gitar Padi Lainnya