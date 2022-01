Chord Dasar Lagu Andai Aku Bisa - Chrisye: Dan Aku Tak Punya Hati untuk Menyakiti Dirimu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord dasar lagu dan lirik Andai Aku Bisa yang dinyanyikan oleh Chrisye, selengkapnya dalam artikel ini.

Lagu Andai Aku Bisa merupakan single dari album Konser Tur yang dirilis pada 2001 oleh label Musica Studios.

Hingga kini Sabtu (29/1/2022), musik video lagu Andai Aku Bisa telah disaksikan lebih dari 7,2 juta kali di YouTube.

Chord dasar lagu Andai Aku Bisa - Chrisye:

Intro : C E F E F C F G

C F C F

C E

Andai aku bisa

F E

Memutar kembali

F C

Waktu yang t’lah berjalan

Fm C

Tuk kembali bersama

G C

Di dirimu selamanya

C E

Bukan maksud aku

F E

Menggapai dirimu

F C

Masih terlalu jauh

Fm C

Ke dalam kisah cinta

G C F G

Yang tak mungkin terjadi

Reff :

C Bm Am ..G

Dan a...ku tak punya hati

Dm G

Untuk menyakiti dirimu

Em A Dm

Dan a...ku tak punya hati

C G

Untuk mencintai dirimu

C F C

Yang selalu mencintai diriku

F Dm

Walau kau tahu diriku

G C

Masih bersamanya

Interlude:

C E F F Gm D

Gm F Gm F Gm C F Dm G

Kembali ke : Reff

F C

Walau pun kau tahu

F C

Kau tahu diriku

G C

Masih bersamanya

Outro : C F C F C

(Tribunnews.com)