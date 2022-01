Bintangi Arini Lagi, Della Dartyan: 'Aku Lega'

Laporan Wartawan Wartakotalive Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bintang film Della Dartyan kembali memerankan sosok Arini dalam film terbarunya bertajuk Arini by Love Inc, karya sutradara Adrianto Sinaga bersama rumah produksi Visinema Pictures.

Tentu peran Arini bukan lah hal asing bagi Della Dartyan.

Sebab, ia mengawali kariernya memerankan peran Arini dalam film Love For Sale dan Love For Sale 2 dengan lawan main Gading Marten dan Adipati Dolken.

Film Arini by Love In pun menceritakan karakter Arini yang dikembangkan dari dua film sebelumnya, Love For Sale dan Love For Sale 2.

"Pasti senang ya bisa memainkan peran Arini, kontrak berjalan terus. Senang dan siap siap aja sih pas diminta jadi Arini lagi," kata Della Dartyan dalam jumpa pers virtual belum lama ini.

Wanita 32 tahun tersebut merasa beruntung memainkan karakter Arini sejak tahun 2017. Sebab, lewat karakter itu ia bisa merasakan bagaimana menjadi seorang aktris.

"Jadi pembelajaran buat aku karakter terus berkembang. Halppy bisa balik lagi jadi Arini, aku senang bisa memberitahu Arini ini yang sebenarnya di film Arini by Love Inc," ucapnya.

Menurut kekasih Nino RAN itu, Arini dalam film Love For Sale dan Love For Sale 2 hanya menggambarkan karakter bagian luarnya saja.

"Tapi di film ini, ya aku menceritakan sosok dalemnya Arini yang memang aku tahan selama ini. Aku gabisa ceritain seperti apa, karena menjadi plot twist disini," jelasnya.