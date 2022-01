Chord Dasar Lagu Hal Hebat - Govinda, Kunci F: Takkan Siakan Dia Belum Tentu Ada yang Seperti Dia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik dari lagu yang berjudul Hal Hebat.

Lagu Hal Hebat dipopulerkan oleh Govinda dan dirilis pada tahun 2020.

Baca juga: Chord Dasar Merasa Indah - Tiara Andini: Bila Cinta ini Tak Nyata, Jangan Engkau Beri Harapan

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Angel 2 (Tombo Teko Loro Lungo) - Yeni Inka: OTW Nglalekne Kowe

Chord Gitar dan Lirik Lagu Hal Hebat - Govinda

Intro : C F

C

di hidup ini

F Em Dm

tlah ku singgahi banyak cinta namun

G C

tak pernah aku temui cinta

F Em Dm

sekuat aku menginginkan dia

G E

hal hebat ku rasakan kini

Am

di cintai seseorang

G D

yang ku pun mencintai

G

itu sempurna..

Reff :

F

takkan siakan dia..

G C

belum tentu ada yang seperti dia..

A Dm

satu dunia tahu aku bahagia

G C

banyak pasang mata saksinya..

F

takkan duakan dia..

G C

belum tentu esok kan masih ada..

A Dm

kesempatan tuk kedua kalinya

G Fm

hargai dan jaga hatinya..

C

dalam diamku

F Em Dm

ku panjatkan s'lalu doa untuknya

G C

jodoh bukan soal sempurna

F Em Dm

namun yang mampu tangguh tuk bertahan

G

dan berjuang..

Back To Reff:

F

takkan siakan dia..

G C

belum tentu ada yang seperti dia..

A Dm

satu dunia tahu aku bahagia

G C

banyak pasang mata saksinya..

F

takkan duakan dia..

G C

belum tentu esok kan masih ada..

A Dm

kesempatan tak kedua kalinya

G Fm

hargai dan jaga hatinya..

Musik :

B G#m

ho oo oo.. ho oo oho uwoo..

B E F#

ho oo oo.. ho oo oho uwoo uwoo..

Back To Reff: . . .

F

takkan siakan dia..

G C

belum tentu ada yang seperti dia..

A Dm

satu dunia tahu aku bahagia

G C

banyak pasang mata saksinya..

F

takkan duakan dia..

G C

belum tentu esok kan masih ada..

A Dm

kesempatan tuk kedua kalinya

G Fm

hargai dan jaga hatinya..

Video Klip

(Tribunnews.com)