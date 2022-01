Chord Dasar Siapa Gerangan Dirinya - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari G

Grup Band Padi Reborn menghibur pengunjung Lippo Mall Kemang dalam acara Magnificent Seven with Padi Reborn di Jakarta, Jumat (27/9/2019). Acara tersebut digelar untuk merayakan ulang tahun yang ke-7 Lippo Mall Kemang. TRIBUNNEWS/HO

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Siapa Gerangan Dirinya, lagu yang dipopulerkan oleh band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu yang diciptakan Piyu dan Fadly ini termuat di album ke-empat mereka yang bertajuk Padi.

Lirik Siapa Gerangan Dirinya ini mengisahkan tentang perasaan seseorang ketika mendapati dirinya dicintai secara diam-diam oleh orang lain.

Berikut chord Siapa Gerangan Dirinya dari Padi Reborn

[Intro] G F Em A#

G F Em A# G

G C

Aku sayapnya tambatan hatinya

Em D C

Yang mengilhami tiap langkah hidupnya

G C

Begitu adanya dalam goresan pena

Em D C

Ia suratkan berkala untukku

Em D C

Tak sekalipun ku jumpai dia

[Chorus]

D C G

Tak pernah berhenti mencintaiku

Em Am

Seluruh jiwa raga hati meskipun samar

C D G

Siapa gerangan dirinya

[Intro] G Dm G Dm F

G C

Aku nafasnya, mungkin pula nadinya

Em D C

Yang menjaga denyut jiwanya

G C

Berartinya aku dimata hatinya

Em D C

Telah meniupkan cinta sejatinya

Em D C

Sungguh enggan ia merelakan aku

[Chorus]

D C G

Tak pernah berhenti mencintaiku

Em Am

Seluruh jiwa raga hati meskipun samar

C D G

Siapakah gerangan dirinya



[Interlude] G Dm G Dm F

Em C Em C

C D G Em C D F

D C G

Tak pernah berhenti mencintaiku

[Chorus]

D C G

Tak akan berhenti mencintaiku

Em Am

Seluruh jiwa raga hati meskipun samar

C D G

Siapakah gerangan dirinya

[Coda]

G F Em A#

G F Em A#

G F Em A#

G F Em A# G

