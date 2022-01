Kini Resmi Pacaran, Fuji Ternyata Sempat Tolak Cinta Thariq Halilintar

TRIBUNNEWS.COM - Fuji dan Thariq Halilintar kini telah resmi berpacaran.

Mereka resmi jadian bertepatan dengan ulang tahun Thariq yang ke-23 pada Sabtu (29/1/2022), lalu.

Namun ternyata, Fuji sempat menolak saat Thariq Halilintar menyatakan cinta kepadanya.

Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal YouTube AH, Senin (31/1/2022).

"Aku tanya 'would you be my girlfriend?', terus dijawabnya 'nggak tahu', ditolak," ucap Thariq.

Sontak saja jawaban Fuji itu membuat Thariq Halilintar sedih.

Thariq awalnya tak menyangka pernyataan cintanya tersebut akan ditolak oleh Fuji.

"Drop say," kata Thariq Halilintar.

Akan tetapi, adik ipar Vanessa Angel ini membantah bahwa ia secara sungguh-sungguh menolak cinta Thariq.

Kini resmi berpacaran, ternyata Fuji sempat menolak saat Thariq Halilintar menyatakan cintanya. (Kolase Instagram @fuji_an)

"Nggak ditolak, aku bilangnya kan 'nggak tahu', bukan berarti nggak," terang Fuji.