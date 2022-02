Chord dan Lirik Lagu Menghapus Jejakmu - NOAH, Kunci Dasar C: Jalan Pikiranmu Buat Ku Ragu

Menghapus Jejakmu NOAH video klip YouTube - Inilah chord gitar dan lirik lagu Menghapus Jejakmu yang dinyanyikan oleh band NOAH, kunci dasar C: Jalan Pikiranmu Buat Ku Ragu.

YouTube NOAH Official

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Menghapus Jejakmu yang dinyanyikan oleh band NOAH, lengkap dengan lirik.

Sekitar tahun 2012, lagu ini sempat dibawakan oleh band Peterpan, yang telah berubah nama menjadi NOAH.

Kendati lagu lama, NOAH kini menaransemen ulang Menghapus Jejakmu di tahun ini.

Video klip terbaru Menghapus Jejakmu pun dirilis di kanal YouTube NOAH OFFICIAL pada 21 Januari 2022.

Hingga artikel ini terbit, video klip versi terbaru itu ditonton lebih dari 10 juta orang di YouTube.

Chord dan Lirik Lagu Menghapus Jejakmu - Noah:

Intro: C D Bm Em 2x

C D

Ku Terus melangkah melupakanmu

Bm Em

Lelah hati perhatikan sikapmu

C D

Jalan pikiran mu buat ku ragu

Bm Em

Tak mungkin ini tetap bartahan

C D

Perlahan mimpi terasa mengganggu

Bm Em

Kucoba untuk terus menjauh

C D

Perlahan hati ku terbelenggu

Bm Em

Ku coba untuk lanjutkan hidup

Reff:

C D

Engkau bukan lah segalaku

Bm Em

Bukan tempat tuk menghentikan langkahku

C D

Usai sudah semua berlalu

Bm Em

Biarkan hujan menghapus jejakmu

C D

Ku terus melangkah melupakan mu

Bm Em

Lelah hati perhatikan sikapmu

C D

Jalan pikiran mu buat ku ragu

Bm Em

Tak mungkin ini tetap bartahan

C D

Perlahan mimpi terasa mengganggu

Bm Em

Kucoba tuk terus menjauh

C D

Perlahan hati ku terbelenggu

Bm Em

Ku coba tuk lanjutkan hidup

Reff:

C D

Engkau bukan lah segalaku

Bm Em

Bukan tempat tuk hentikan langkahku

C D

Usai sudah semua berlalu

Bm Em

Biar hujan menghapus jejakmu

Bridge:

C D Bm Em

Lepaskan segala nya 2x....

Reff:

C D

Engkau bukan lah segalaku

Bm Em

Bukan tempat tuk hentikan langkahku

C D

Usai sudah semua berlalu

Bm Em

biarkan hujan menghapus jejakmu 2x

C D Bm Em

na...na ...na

Video Klip Lagu Menghapus Jejakmu

(Tribunnews.com)