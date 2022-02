Chord Dasar Menerobos Gelap - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari A

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Menerobos Gelap, lagu yang dipopulerkan oleh band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Menerobos Gelap ini termuat di album ke-empat mereka yang bertajuk Padi, dirilis pada 2005 silam.

Pada 2019 lalu, Padi juga mengaransemen lagu ini dan memuatnya di album Indera ke Enam.

Berikut chord Menerobis Gelap dari Padi Reborn

Intro : A G A G A D C#m Bm Oh,, ku ikrarkan hati untuk maju melangkah pergi D E A Menerobos dinding-dinding gelap ini A C#m Tak ku pertanyakan lagi F#m Seperti waktu itu pernahku terjebak D F C Tanpa satu teman menemaniku Reff I : C G Ketika aku tenggelam Dm Dalam kesunyian ini F Ku coba mendamaikan hatiku C G Sepatutnya aku mampu melaluinya Dm A Menjajakan kakiku, meretaskan jiwa Interlude : A A Ku tegaskan diriku D C#m Bm Untuk melewatkan hari Dm E A Dengan keyakinan hati aku miliki A C#m Biar, aku ikhlaskan peluhku F#m Basahi jiwaku sirami hatiku D F C Aku akan tetap terus melangkah Reff II : C G Selagi aku tenggelam Dm Dalam kesunyian ini F Ku coba mendamaikan hatiku C G Sepatutnya aku mampu melaluinya Dm A Menjajakan kakiku, meretaskan jiwa Interlude : A Reff III : C G Ketika aku tenggelam Dm Dalam kesunyian ini F Ku coba mendamaikan hatiku C G Sepatutnya aku mampu melaluinya Dm A Melangkahkan kakiku, menuju cahaya Coda : A G A G A G F A





