TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu Menghapus Jejakmu dari NOAH.

Lagu berjudul Menghapus Jejakmu dipopulerkan oleh Peterpan, dan kini dibawakan kembali oleh NOAH.

Video klip lagu Menghapus Jejakmu telah di-remake dalam versi terbaru dan dirilis di kanal YouTube NOAH OFFICIAL pada 21 Januari 2022.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Merasa Indah - Tiara Andini, Viral TikTok: Pedih Ku saat Merasa Indah

Lirik dan Chord Menghapus Jejakmu - NOAH

Intro: C D Bm Em 2x

C D

Ku Terus melangkah melupakanmu

Bm Em

Lelah hati perhatikan sikapmu

C D

Jalan pikiran mu buat ku ragu

Bm Em

Tak mungkin ini tetap bartahan

C D

Perlahan mimpi terasa mengganggu

Bm Em

Kucoba untuk terus menjauh

C D

Perlahan hati ku terbelenggu

Bm Em

Ku coba untuk lanjutkan hidup

Reff:

C D

Engkau bukan lah segalaku

Bm Em

Bukan tempat tuk menghentikan langkahku

C D

Usai sudah semua berlalu

Bm Em

Biarkan hujan menghapus jejakmu

C D

Ku terus melangkah melupakan mu

Bm Em

Lelah hati perhatikan sikapmu

C D

Jalan pikiran mu buat ku ragu

Bm Em

Tak mungkin ini tetap bartahan

C D

Perlahan mimpi terasa mengganggu

Bm Em

Kucoba tuk terus menjauh

C D

Perlahan hati ku terbelenggu

Bm Em

Ku coba tuk lanjutkan hidup

Reff:

C D

Engkau bukan lah segalaku

Bm Em

Bukan tempat tuk hentikan langkahku

C D

Usai sudah semua berlalu

Bm Em

Biar hujan menghapus jejakmu

Bridge:

C D Bm Em

Lepaskan segala nya 2x....

Reff:

C D

Engkau bukan lah segalaku

Bm Em

Bukan tempat tuk hentikan langkahku

C D

Usai sudah semua berlalu

Bm Em

biarkan hujan menghapus jejakmu 2x

C D Bm Em

na...na ...na

Baca juga: Lirik Lagu Our Beloved Summer - Kim Kyung Hee, OST Drama Korea Our Beloved Summer

Baca juga: Chord Gitar Kukira Kau Rumah - Amigdala, Lengkap dengan Lirik Lagu dan Video Klipnya

(Tribunnews.com)