Profil Shannon Wong, Selebgram yang Mengaku Dianiaya Orang Tua, Kekasih Athalla Naufal

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini profil Shannon Wong, selebgram yang kini tengah menjadi perbincangan karena pengakuannya dianiaya orang tua.

Pada Selasa (1/2/2022), Shannon mengunggah sebuah video yang direkamnya diam-diam.

Video tersebut menunjukkan dirinya bersama seorang pria diduga sang ayah.

Dalam video itu, terlihat sang ayah berbicara dengan nada keras pada Shannon.

Ia juga tampak memegang rahang Shannon.

Baca juga: Beda Pernyataan Shannon Wong dan sang Adik soal Pengakuan Dirinya Dianiaya Orang Tua

Baca juga: Ferry Irawan Bakal Nikahi Venna Melinda, Athalla Naufal Beri Pesan: Jangan Menyakiti Hati Mamaku!

Lewat keterangan Instagramnya, Shannon mengaku telah menjadi korban kekerasan oleh orang tuanya sejak kelas 1 SD.

Dampak dari kekerasan yang diterimanya, ia mengaku kini mengidap gangguan mental.

Shannon Wong menyebut kekerasan tersebut sudah dialami sejak kelas 1 SD. (Instagram @shannonwong)

"Aku udah mengalami physical and verbal abuse selama 12 tahun, yang selama ini kalian liat di social media itu rekayasa... selain itu aku mengalami depression, anxiety, trichotillomania disorder, self harm sejak kelas 1 SD.

Selama ini aku belum berani speak up karena ketakutan aku, tetapi karena di titik ini aku udah cukup dengan ini smua dan sudah di-diagnosed memiliki post traumatic stress disorder jadi aku memberanikan diri untuk speak up.

Untuk post video ini pun perlu pemikiran panjang dan keberanian yang besar and to be honest selama ini berat banget untuk menjalani karier di social media dengan topeng palsu ini dimana aku harus pura-pura baik-baik aja, sedangkan most of the time sebelum aku mengambil foto atau video, aku harus mengahadapi kekerasan dalam rumah tangga.