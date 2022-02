TRIBUNNEWS.COM - Berikut Tribunnews sajikan chord gitar lagu yang populer di aplikasi TikTok berjudul Surrender dari Natalie Taylor.

Natalie Taylor merilis lagu ini pada tahun 2015 lalu.

Lagu ini ditulis sendiri oleh Natalie Taylor bersama sang suami.

Chord gitar dan lirik lagu Surrender - Natalie Taylor:

[Intro]

C G G D Em Em

[Verse]

C G We let the waters rise

D Em We drifted to survive

C G I needed you to stay

D Em But I let you drift away

C C My love where are you? My love where are you?

[Chorus]

G Am Em Whenever you're ready, Whenever you're ready

G Am Em Whenever you're ready, Whenever you're ready

Bm C Em Can we, can we surrender

Bm C Em G Can we, can we surrender

Am Em I surrender

[Verse]

C G No one will win this time

D Em I just want you back

C G I'm running to your side

D Em Flying my white flag, my white flag

C C My love where are you? My love where are you?

[Chorus]

G Am Em Whenever you're ready, Whenever you're ready

G Am Em Whenever you're ready, Whenever you're ready

Bm C Em Can we, can we surrender

Bm C G Can we, can we surrender