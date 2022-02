Chord Dasar Lagu Perempuanku - Irwansyah, Kunci dari C: Perempuanku Engkau Cintaku

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord dasar dan lirik lagu Perempuanku yang dipopulerkan oleh Irwansyah.

Lagu Perempuanku merupakan original soundtrack dalam film Heart (2006).

Kunci gitar lagu ini dimainkan dari C.

Chord Dasar Perempuanku - Irwansyah

C

biarkan aku di sini untukmu

Am

aku hanya ingin menghibur malam ini

D

malam yg pasti menyenangkan untukmu

G

dan tentu untukku

C

biarkan di sini aku bernyanyi

Am

hanya untukku dan untuk menghibur kamu

D

dan aku yakin senyummu tulus dan jujur

G

hanya untukku

C Am

perempuanku engkau cintaku

D C# G

tak mungkin bisa bila aku jauh darimu

C Am

bisa bila ku pasti sedih

D

ku cinta engkau

C# G

cinta pada perempuanku

C

semakin lama semakin ku tahu

AM

maksud hati tak hanya mencintaimu

D

ku ingin habiskan hidupku

G

hanya untukmu......

(Tribunnews.com)

