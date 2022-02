Chord Gitar Mesin Waktu - Budi Doremi, Jika Aku Bisa Ku Akan Kembali

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar lagu Mesin Waktu dari Budi Doremi yang dinyanyikan ulang Danar Widianto di X Factor Indonesia.

Chord Gitar Mesin Waktu - Budi Doremi

Intro:

G C G C

G D/F# Em

kalau harus ku mengingatmu lagi..

D C

aku takkan sanggup

Bm Am D

dengan yang terjadi pada kita

G D/F# Em

jika melupakanmu hal yang mudah..

D C

ini takkan berat..

Bm Am D

takkan membuat hatiku lelah..

C Bm

kalah.. ku akui aku kalah..

Am Bm

cinta ini pahit..

C D

dan tak harus memiliki..

G Am

jika aku bisa.. ku akan kembali..

D/F#

ku akan merubah..

G

takdir cinta yang ku pilih..

G D/F# Em

meskipun tak mungkin..

D A

walaupun ku mau..

C Cm D G Cm D

membawa kamu.. lewat mesin waktu..

G D/F# Em

jika melupakanmu hal yang mudah..

D C

ini takkan berat..

Bm Am D

takkan membuat hatiku lelah..

C

panjang.. perjalanan..

Bm E Am Bm C D

yang harus ku lalui.. me-re-lakanmu..

G Am

jika aku bisa.. ku akan kembali..

D/F#

ku akan merubah..

G

takdir cinta yang ku pilih..

G D/F# Em

meskipun tak mungkin..

D A

walaupun ku mau..

C Cm D Em

membawa kamu.. lewat mesin waktu..

Intro:

G G/B C

wouwo.. wou wo..

Am D/F# G D/F# Em D A D

G Am

jika aku bisa.. ku akan kembali..

D/F#

ku akan merubah..

G

takdir cinta yang ku pilih..

G D/F# Em

meskipun tak mungkin..

D A

walaupun ku mau..

C D

membawa kamu.. woo..

G Am

jika aku bisa.. ku akan kembali..

D/F#

ku akan merubah..

G

takdir cinta yang ku pilih..

G D/F# Em

meskipun tak mungkin..

D A

walaupun ku mau..

C Cm D G

membawa kamu.. lewat mesin waktu..

Outro:

G C G C G

