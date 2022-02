Chord Dasar Masih Tetap Tersenyum - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari C

Grup Band Padi Reborn menghibur pengunjung Lippo Mall Kemang dalam acara Magnificent Seven with Padi Reborn di Jakarta, Jumat (27/9/2019). Acara tersebut digelar untuk merayakan ulang tahun yang ke-7 Lippo Mall Kemang. TRIBUNNEWS/HO

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Masih Tetap Tersenyum, lagu yang dipopulerkan oleh band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Masih Tetap Tersenyum ini termuat di album ke-empat mereka yang bertajuk Padi, dirilis pada 2005 silam.

Lirik lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang tetap tersenyum walau bagaimanapun keadaannya, ikhlas terhadap sesuatu hal yang menimpa dirinya.

Berikut chord Masih Tetap Tersenyum dari Padi Reborn

Intro : C Em F Dm G

C Em F Dm E

Am G F#

F G C

C Em F Dm G

Ketika keretaku tak datang lagi

C Em F Dm E

Menjemput cintaku yang telah lama mati

Am G F#

Seperti layaknya bintang tak bersinar

F G C

Namun aku masih tetap tersenyum

C Em F Dm G

Ketika kekasihku meninggalkan aku

C Em F Dm E

Ku tak tahu kemana dia telah pergi

Am G F#

Tak tersentuh, tak terjamah, tak kudengar lagi

F G C

Namun aku masih menikmati hidup…

Musik : C Em F Dm G

C Em F Dm E

Am G F#

F G C



C Em F Dm G

Ketika keretaku telah datang kembali

C Em F Dm E

Membawa cintaku tertera di dasar hati

Am G F#

Menawarkan kepedihan di antara tawa

F G C

Namun aku masih tetap tersenyum

F G C

Namun aku masih tetap tersenyum

