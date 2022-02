Chord Dasar Ternyata Cinta - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari C

Grup Band Padi Reborn menghibur pengunjung Lippo Mall Kemang dalam acara Magnificent Seven with Padi Reborn di Jakarta, Jumat (27/9/2019). Acara tersebut digelar untuk merayakan ulang tahun yang ke-7 Lippo Mall Kemang. TRIBUNNEWS/HO

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Ternyata Cinta, lagu yang dipopulerkan oleh band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Ternyata Cinta ini termuat di album ke-empat mereka yang bertajuk Padi, dirilis pada 2005 silam.

Lirik lagu ini sebenarnya bercerita mengenai sulitnya manusia menyatakan cinta/kasih kepada sesama.

Berikut chord Ternyata Cinta dari Padi Reborn

Intro : C Am F G C

C Am

Ingin sungguh aku bicara satu kali saja

F G

Sebagai ungkapan kata perasaanku padamu

C Am

Telah cukup lama ku diam didalam keheningan ini

F G

Kebekuan dibibirku, tak berdayanya tubuhku

F G C

Dan ternyata cinta aaa yang menguatkan aku

F Dm

Dan ternyata cinta,,

C Am

Karang sungguh selalu setia menemani kesepianku

F G

Menjaga lelap tidurku membasuhku setulusnya

C Am

Merekah fajar hatiku menghangatkan luruhku

F G

Dan resapkan keharuman engkau yang mencintaiku

Reff :

F G C

Dan ternyata cinta aaa yang menguatkan aku

F G C

Dan ternyata cinta aaa tulus mendekap jiwaku

F G C Am

Dan ternyata cinta aaa yang menguatkan aku

F Dm

Dan ternyata cinta,,,

Coda : C F C F

F C F G

(Tribunnews.com)

