Chord Dasar Pergilah Kasih - Chrisye: Pergilah Kasih Kejarlah Keinginanmu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord dasar Pergilah Kasih yang dinyanyikan oleh Chrisye, selengkapnya dalam artikel ini.

Lagu Pergilah Kasih dipopulerkan oleh penyanyi legendaris Chrisye dan pernah dinyanyikan juga oleh grup band D'Masiv.

Hingga kini Selasa, (8/2/2022) musik video Pergilah Kasih telah disaksikan lebih dari 2 juta kali di YouTube.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Pergilah Kasih - Chrisye

[Intro] G Em C D

G Em C D

G C

Tak pernah kusangka ini terjadi

D G

Kisah cinta yang sesuci ini

Em Am

Kau tinggalkan begitu saja

C D

Sekian lamanya kita berdua



G C

Tak kusangka begitu cepat berlalu

D G

Tuk mencari kesombongan diri

Em Am

Lepas s’gala yang pernah kau ucapkan

C D

Kau tinggalkan daku

[Chorus]

G D Em

Pergilah kasih kejarlah keinginanmu

C G D

Selagi masih ada waktu..

G D Em

Jangan hiraukan diriku

Am G

Aku rela berpisah demi untuk dirimu

C D G

S’moga tercapai s’gala keinginanmu

[Interlude] G C D G Em Am C D

G C

Tak kusangka begitu cepat berlalu

D G

Tuk mencari kesombongan diri

Em Am

Lepas s’gala yang pernah kau ucapkan

C D

Kau tinggalkan daku

[Chorus]

G D Em

Pergilah kasih kejarlah keinginanmu

C G D

Selagi masih ada waktu..

G D Em

Jangan hiraukan diriku

Am G

Aku rela berpisah demi untuk dirimu

C D

S’moga tercapai s’gala keinginanmu

G D Em

kejarlah keinginanmu

C G D

Selagi masih ada waktu..

G D Em

Jangan hiraukan diriku

Am G

Aku rela berpisah demi untuk dirimu

C D G

S’moga tercapai s’gala keinginanmu

[Outro] G Em C D

G Em C D

(Tribunnews.com)