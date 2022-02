Chord Gitar Lagu First Love – Nikka Costa: It’s My First Love, What I’m Dreaming Of

TRIBUNNEWS.COM- Simak lirik dan chord gitar lagu First Love – Nikka Costa.

Petikan liriknya yakni “It’s My First Love, What I’m Dreaming Of”.

Lagu First Love dipopulerkan oleh penyanyi Nikka Costa dan dirilis pada tahun 1983.

Lagu tersebut kemudian banyak dinyanyikan ulang oleh para penyanyi.

Kini lagu First Love menjadi viral di media sosial.

Banyak pengguna TikTok memakai lagu First Love sebagai backsound video mereka.

Berikut ini lirik dan chord gitar lagu First Love - Nikka Costa:

[Intro]

G Cm

[Verse]

G Am

Every one can see

D G

There's a change in me

Em Am

They all say I'm not the same

A D

Kid I used to be

G Am

Don't go out and play

D G

I just dream all day

Em Am

They don't know what's wrong with me

A D

And I'm too shy to say

[Reff]

G

It's my first love

B

What I'm dreaming of

Em

When I go to bed

Dm G C

When I lay my head upon my pillow

Am D

Don't know what to do

G

My first love

B

Thinks that I'm too young

Em

He doesn't even know

Dm G

Wish that I could show him

C

What I'm feelin'

Am D G

'cause I'm feelin' my first love

[Instrumental]

G Cm

[Verse]

G Am

Mirror on the wall

D G

Does he care at all

Em Am

Will he ever notice me

A D

Could he ever fall

G Am

Tell me teddy bear

D G

Why love is so unfair

Em Am

Will I ever find a way

A D

An answer to my prayer

[Reff]

G

For my first love

B

What I'm dreamin' of

Em

When I go to bed

Dm G C

When I lay my head upon my pillow

Am D

Don't know what to do

G

My first love

B

Thinks that I'm to young

Em

He doesn't even know

Dm G C

Wish that I could show him what I'm feelin'

Am D G

'cause I'm feelin' my first love

Cm G

My first love

(Tribunnews.com)