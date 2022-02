Chord Dasar Di Batas Kota Ini - Tommy J Pisa, Kunci Gitar Mudah dari Am

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Di Batas Kota Ini dari Tommy J Pisa.

Chord gitar Di Batas Kota Ini - Tommy J Pisa

Am G Am

Di batas kota ini ku menatap wajahmu

Dm E F Am

Perpisahan ini membuat luka di hati

Dm E Am

Ingin ku berlari namun tak kuasa diriku

G F E

Engkau menangis dalam pelukanku

Am G Am

Sendiri kau terpaku melepas kepergianku

Dm G C Am

Air mataku berlinang membasahi pipi

F E Am E

Seakan kau sesali perpisahan ini....

[Reff]

Am Dm

Janganlah kau sesali

G C

Janganlah kau tangisi

Dm E Am E

Aku pergi untuk kembali lagi....

Am Dm

Hapuslah air matamu

G C

Hapus luka hatimu

F E Am A

Nantikan aku di batas kota ini



[**]

Dm G

Pelabuhan jadi saksi

C Am

Dermaga tua menanti

Dm E

Disaat engkau berjanji

Am A

Tuk kembali lagi

Dm G

Di Pelabuhan Belawan

C Am

Kulepas dirimu kasih

Dm E Am

Kuharap engkau kembali untukku lagi

[Kembali ke *, Reff, **]

Am Dm

Janganlah kau sesali

G C

Janganlah kau tangisi

Dm E Am E

Aku pergi untuk kembali lagi....

Am Dm

Hapuslah air matamu

G C

Hapus luka hatimu

F E Am A

Nantikan aku di batas kota ini

