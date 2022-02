Bila All Of Us Are Dead Lanjut Season 2, Park Solomon Rela Jadi Setengah Zombie Demi Lindungi Nam Ra

Poster All of Us Are Dead.

TRIBUNNEWS.COM - Apabila serial All Of Us Are Dead berlanjut season 2, Park Solomon (Lee Su Hyeok), ingin menjadi setengah Zombie untuk melindungi Nam Ra (Cho Yi Hyun).

Aktor yang akrab disapa Lomon ini mengatakan Nam Ra dan Su Hyeok mengakhiri season pertama di tim yang berbeda.

Maka itu ia ingin menjadi setengah zombie seperti Nam Ra apabila season dua digarap.

"Jika Season 2 dibuat, saya pikir Su Hyeok akan berada di pihak Nam Ra," kata Lomon, dikutip dari Soompi, Minggu (13/2/2022).

Menurutnya, karakter Su Hyeok merasa bersalah karena gagal melindungi Nam Ra dari gigitan zombie.

Namun untungnya, Nam Ra tidak sepenuhnya menjadi zombie melainkan sebagai setengah zombie berkat antibodinya.

Dengan begitu, Nam Ra memiliki kekuatan super yang setara dengan zombie namun masih memiliki akal sehat.

"Kurasa dia merasa bersalah karena tidak melindungi Nam Ra. Saya sudah membayangkan bahwa zombie jahat dan kelompok setengah zombie terpecah dan bertarung," jelas Lomon.

Sebelumnya, sutradara All Of Us Are Dead, Lee Jae Kyu mengungkapkan bahwa ada kemungkikan pihaknya akan membuat cerita tentang manusia yang abadi dan kebal.

