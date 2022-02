Park Ji Hoo Tanggapi Kritikan Netizen Tentang Karakternya di All of Us Are Dead

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serial Netflix berjudul All of Us Are Dead, sukses mencuri perhatian para penontonnya.

Apalagi setiap karakternya memiliki daya tarik masing-masing, satu di antaranya Nam On Jo yang diperankan oleh Park Ji Hoo.

Meski mendapat banyak perhatian karena visualnya yang memukau, karakter On Jo ternyata menuai kritik dari penonton.

Baca juga: Diberi Dua Pilihan Peran, Park Ji Hoo Ungkap Alasan Memilih On Jo di Drama All of Us Are Dead

Baca juga: Diangkat dari Webtoon, Ini Beda Cerita All of Us Are Dead Versi Drakor dan Komik

Pasalnya, sifat karakter On Jo di series berbeda dengan yang ada di webtoon. Apalagi saat On Jo mengambil keputusan dalam kondisi mendesak.

"Saya bisa mengerti mengapa orang merasa seperti itu. Padahal, saya tidak melihatnya seperti itu saat saya sedang syuting," kata Park Ji Hoo dalam wawancaranya, dikutip dari Koreaboo, Kamis (10/2/2022).



"Namun, ketika saya menonton adegan setelah syuting selesai, saya pikir orang lain mungkin merasa frustrasi karenanya," lanjutnya.

Kendati demikian, tidak semua netizen mempersoalkan sifat On Jo yang berbeda antara series dan webtoon.

Banyak juga di antara mereka yang puas dengan karakter On Jo di series.

Menurut Park Ji Hoo, setiap series atau film tentu tidak akan sama persis dengan cerita di webtoon karena berbagai alasan.

"Saya pikir akan ada berbagai reaksi dalam situasi itu (penuh dengan zombie). On Jo adalah seorang remaja, dan dia emosional. Jadi jika dia kehilangan teman-temannya, dia mungkin memiliki reaksi seperti itu," ujar Park Ji Hoo.