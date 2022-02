Chord Dasar Ya Sudahlah - Bondan Prakoso & Fade 2 Black, Kunci C: Ketika Mimpimu Yang Begitu Indah

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord dasar dan lirik lagu Ya Sudahlah yang dinyanyikan oleh Bondan Prakoso & Fade 2 Black.

Fade2Black Rap mengunggah video klip Ya Sudahlah di kanal YouTube-nya pada 22 Maret 2011.

Hingga kini, video klip Ya Sudahlah telah ditonton lebih dari 72 juta kali.

Selengkapnya, simak chord dasar berikut ini.

Chord Dasar Ya Sudahlah - Bondan Prakoso & Fade 2 Black

C G

Ketika mimpimu yang begitu indah

Dm Am

tak pernah terwujud ya sudahlah

C G

saat kau berlari mengejar anganmu

Dm Am

dan tak pernah sampai ya sudahlah

[Chorus]

C G

apapun yang terjadi

Dm Am

Ku kan slalu ada untukmu

C G

janganlah kau bersedih

Dm Am

cause everythings gonna be ok

C

satu dari sekian kemungkinan

G

kau jatuh tanpa ada harapan

Dm

saat itu raga kupersembahkan

Am

bersama jiwa cita-cita dan harapan

C

kita sambung satu persatu sebab akibat

G

tapi tenanglah mata hati kita kan lihat

Dm

menuntun ke arah mata angin bahagia

Am

kau dan aku tahu jalan selalu ada

C

juga ku tahu lagi problema kan terus menerjang

G

bagai deras ombak yang menabrak karang

Dm

namun ku tahu ku tahu kau mampu tuk tetap tenang

Am

hadapi bersamaku hingga akhir datang

C G

saat kau berharap keramahan cinta

Dm Am

tak pernah kau dapat ya sudahlah yeah

C G

dengar ku bernyanyi lalalalala heyeyeyeyeyayaya

Dm Am

dedum dedudedadedudidam semua ini belum beakhir

[Chorus]

C G

apapun yang terjadi

Dm Am

Ku kan slalu ada untukmu

C G

janganlah kau bersedih

Dm Am

cause everythings gonna be ok

C

satu kan langkah langkah yang beriring

G

genggam hati rangkul emosi

Dm

genggamlah hatiku satukan langkah kita

Am

sama rasa tanpa pamrih

C

ini cinta across the sea

G Dm

peluklah diriku terbang bersamaku

Am

melayang jauhh.. woo..woo.. yeeahhh.. (come fly with me, baby)

C

ini aku dari ujung rambut menyusur jemari

G

sosok ini yg menerima kelemahan hati

Dm

yea..aku cinta kau.. ini cinta kita

Am

cukup satu waktu yes untuk satu cinta

C

satu cinta ini akan tuntun jalanku

G

rapatkan jiwamu yo tenang disisiku

Dm

rebahkan rasamu untuk yg ditunggu

Am

bahagia hingga ujung waktu

[Chorus]

C G

apapun yang terjadi

Dm Am

Ku kan slalu ada untukmu

C G

janganlah kau bersedih

Dm Am

cause everythings gonna be ok

C G

apapun yang terjadi

Dm Am

Ku kan slalu ada untukmu

C G

janganlah kau bersedih

Dm Am

cause everythings gonna be ok

C G

apapun yang terjadi

Dm Am

Ku kan slalu ada untukmu

C G

janganlah kau bersedih

Dm Am

cause everythings gonna be ok

C G

apapun yang terjadi

Dm Am

Ku kan slalu ada untukmu

C G

janganlah kau bersedih

Dm Am

cause everythings gonna be ok

