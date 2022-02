Cho Yi Hyun Ungkap Perlakuan Park Solomon Pada Dirinya di Lokasi Syuting, Rela Lakukan Ini

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cho Yi Hyun membeberkan pengalaman syuting bersama Park Solomon, lawan mainnya di All Of Us Are Dead.

Cho Yi Hyun berperan sebagai Nam Ra, sedangkan Park Solomon sebagai Lee Su Hyeok dalam drama All Of Us Are Dead.

Lee Su Hyeok dan Nam Ra saling jatuh cinta, begitu banyak momen yang dilalui keduanya saat dikejar zombie di sekolahnya.

Namun rupanya, All Of Us Are Dead bukanlah kali pertama Cho Yi Hyun dan Park Solomon bertemu satu project.

“Lomon membintangi web drama debut saya 'Sweet Revenge.' Saat itu, Lomon adalah pemeran utama drama, dan aku adalah pemeran utama satu episode, jadi tidak banyak adegan di mana kami muncul bersama," kata Cho Yi Hyun, dikutip dari Soompi, Senin (14/2/2022).

Serial drama Sweet Revenge, adalah project debut Cho Yi Hyun sebagai aktris sekaligus pertemuan awal dengan Park Solomon.

Sejak pertemuan pertama, Cho Yi Hyun mengungkapkan bahwa Park Solomon kerap mengajak ngobrolnya di lokasi syuting.

Apalagi keduanya seumuran, sama-sama kelahiran 1999.

Cho Yi Hyun menilai bahwa Park Solomon memiliki kepribadian yang sangat baik dan kerap membantu teman-temannya di lokasi syuting.