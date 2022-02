Tak Mau Kalah dari Anang Hermansyah, Wirda Mansur Bakal Segera Rilis Token Kripto Bernama I-COIN

TRIBUNNEWS.COM - Pendakwah Wirda Mansur belum lama ini mengumumkan akan segera merilis token kripto miliknya sendiri.

Tak ingin kalah dengan Anang Hermansyah, Wirda Mansur akan segera merilis token kriptonya pada Februari 2022 ini.

Hal itu disampaikan dalam akun Instagram @wirda_mansur pada Selasa (8/2/2022) lalu.

Wirda berniat untuk menciptakan masa depan yang cerah bagi anak-anak muda milenial.

Sehingga, ia memperkenalkan teknologi yang tengah menjadi perbincangan hangat ini.

Putri dari Ustaz Yusuf Mansur ini tak ingin para generasi milenial tertinggal jauh dengan perkembangan teknologi masa kini.

"YESSSS! This is the FUTURE,"

"Masa depan millennials, MAB, anak anak muda, emg kudu nyebur dan ngakrabin diri dengan kecanggihan teknologi, sebab kalo enggak, bisa ketinggalan jauhhhhh sama yang lain," tulis Wirda.

Kemudian, ia mengumumkan akan merilis token kripto yang dinamakan I-COIN.

Rencanannya, I-COIN ini akan langsung dikembangkan menjadi tiga bagian.