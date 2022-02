Dirawat Bareng El Barack yang Positif Covid-19, Jessica Iskandar Minta Doa

TRIBUNNEWS.COM - Kabar mengejutkan datang dari artis Tanah Air, Jessica Iskandar.

Melalui Instagram, ia mengabarkan dirinya tengah dirawat di sebuah rumah sakit.

Terlihat lewat unggahan yang dibagikan, Jessica Iskandar harus diinfus.

Meski begitu, istri Vincent Verhaag itu tak menjelaskan dengan detail soal kondisinya.

Ia hanya meminta doa agar dirinya, El Barack Alexander, dan calon buah hatinya dapat segera pulih.

"Doain aku, adik baby dan EL kuat melewati ini ya! Terima kasih," tulis Jessica Iskandar.

Jessica Iskandar unggah tangan diinfus hingga minta doa. (Instagram @inijedar)

Lewat kolom komentar, Vincent Verhaag memberikan semangat untuk istri dan anak sambungnya.

Ia mengatakan, Jessica Iskandar dan El Barack adalah sosok yang sangat kuat.

"You el and baby are strong!! Semangat sayangkuu! You got this!!," ucap Vincent Verhaag.

Vincent Verhaag melalui InstaStory juga mengungkapkan kondisi Jessica Iskandar dan El Barack.