Sejarah Hubungan Kim Kardashian dan Kanye West: Berpisah setelah 10 Tahun, Kini Dipenuhi Drama

TRIBUNNEWS.COM - Berkat program reality show Keeping Up With The Kardashians, warga Amerika tahu betul kehidupan pribadi keluarga Kardashians, termasuk Kim dan Kanye West.

Dengan 17 season, terlihat bagaimana awal pertemuan Kim dan Kanye sampai kelahiran anak-anak mereka.

Namun setelah 10 tahun dan 4 anak, hubungan mereka menemui jalan buntu.

Mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai.

Perpisahan mereka tidaklah berjalan mulus karena ada banyak drama, dari pasangan baru, hingga saling sindir.

Tetapi bagaimana bisa hubungan yang dimulai dengan romantis berujung drama?

Dilansir News18, inilah sejarah hubungan Kim Kardashian dan Kanye West dari mereka menikah hingga berpisah.

Akankah mereka rujuk?

Kim Kardashian West (kanan) dan suaminya, rapper Kanye West menghadiri WSJ Magazine 2019 Innovator Awards di MOMA pada 6 November 2019 di New York City. (Angela Weiss / AFP)

2002-2003

Kim dan Kanye pertama kali bertemu sekitar waktu ini.