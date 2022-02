Chord Dasar Bintang - Anima: Biarkan Ku Menggapaimu, Memelukmu, Memanjakanmu

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord dasar lagu Bintang - Anima di dalam artikel ini.

Berikut chord dasar Bintang - Anima:

[Intro] C F G C

C F G C

C

Kan ku abaikan

F

Segala hastratku

G C

Agar kamu tenang dengannya

C

Ku pertaruhkan

F

Semua ragaku

G C

Demi dirimu bintang

Chorus :

C F

Biarkan ku menggapaimu

G

Memelukmu

C

Memanjakanmu

C F

Tidurlah kau di pelukku

G C

Di pelukku di pelukku

[Int.] C Dm F G



C

Biar ku tunda

F

Segala hasratku

G C

Tuk miliki dirimu

C

Karna semua

F

Tlah tersiratkan

G C

Dirimu kan milikku

[Outro] Am Dm F G

Am Dm F G

