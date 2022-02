Chord Dasar Tanpa Batas Waktu - Ade Govinda feat Fadly: Aku Masih Ada di Sini

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Tanpa Batas Waktu yang dipopulerkan oleh Ade Govinda feat Fadly.

Chord Tanpa Batas Waktu - Ade Govinda feat Fadly

[Intro]

C Fm C Fm

C Em

aku masih ada disini..

Gm A Dm

masih dengan perasaanku yang dahulu..

Fm C

tak berubah dan tak pernah berbeda..

D G

aku masih yakin.. nanti milikmu..

C Em

aku masih di tempat ini

Gm A Dm

masih dengan setia menunggu kabarmu..

Fm C

masih ingin mendengar suaramu..

D G

cinta membuatku.. kuat begini..

[Chrous]

C E

aku merindu.. ku yakin kau tahu

F C/E Dm

tanpa batas waktu.. ku terpaku..

G C E

aku meminta.. walau tanpa kata

F C/E Dm G F

cinta berupaya.. engkau jauh dimata

Em Am G Dm G C Fm

tapi dekat di doa, aku merindukanmu..

[Intro]

C Em Gm A Dm G

C Em

aku masih di dunia ini

Gm A Dm

melihatmu dari jauh bersama dia..

Fm C

walau pasti ku terbakar cemburu..

D G

tapi janganlah kau kemana-mana..

[Chrous]

C E

aku merindu.. ku yakin kau tahu

F C/E Dm

tanpa batas waktu.. ku terpaku..

G C E

aku meminta.. walau tanpa kata

F G

cinta berupaya.. ooh..

Am G C E

aku merindu.. ku yakin kau tahu..

F Dm

tanpa batas waktu.. aku terpaku..

G C E

aku meminta.. walau tanpa kata..

F C/E Dm G F

cinta berupaya.. engkau jauh dimata

E Am G Dm G C

tapi dekat di doa, aku merindukanmu..

Dm G Am

aku merindukanmu..

Dm G C F C F G C

aku merindu..kan..mu..

(Tribunnews.com)

