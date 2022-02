Chord Gitar dan Lirik On Bended Knee - Boyz II Men: Can We Go Back To The Days Our Love Was Strong?

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu berjudul On Bended Knee yang dinyanyikan oleh Boyz II Men dalam artikel berikut ini.

Video klip lagu ini telah tayang di YouTube Boyz II Men pada 8 Oktober 2009, lalu.

Hingga Kamis (17/2/2022) klip On Bended Knee telah ditonton lebih dari 122 juta kali.

Dirilis pada 1994 lalu, kini lagu On Bended Knee kembali viral di TikTok dengan kutipan lirik: can we go back to the days our love was strong?

Chord Gitar Lagu On Bended Knee - Boyz II Men:

[Intro]

C - D - Em - D - C - D (2x) - G

[Verse 1]

D F#m D7

Darlin I, I can't explain, where did we lose our way,