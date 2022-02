Laura Basuki Raih Silver Bear di Berlinale Film Festival 2022

Laporan Wartawan Tribunnesws.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris kenamaam Indonesia, Laura Basuki berhasil mendapatkan penghargaan Silver Bear untuk pemeran pendukung terbaik di Festival Film Internasional Berlinale 2022.

Penghargaan tersebut dianugerahkan pada malam pengumuman pemenang Festival Berlinale ke-72 di Berlinale Palast, Berlin, Jerman, Rabu (16/2/2022) malam.

Laura Basuki berperan sebagai Ino dalam Film Nana (Before, Now & Then), sempat hadir pada saat penayangan perdana Film yang juga digelar di lokasi yang sama, 12 Februari lalu.

Namun, ia sudah harud kembali ke Indonesia saat penghargaan ini diumumkan lantaran ayah mertuanya meninggal dunia.

Dalam sambutan melalui rekaman video, Laura mengaku tak menyangka bisa mendapatkan penghargaan tersebut.

"Hai. Saya sangat terkejut dan merasa terhormat menerima penghargaan bergengsi ini. Tapi itu takkan terjadi tanpa kerja keras tim yang luar biasa," kata Laura Basuki dikutip Tribunnews.com, Kamis (17/2/2022).

Laura Basuki saat tampil di red capet dan world premiere film Nana (Before Now and Then) di Berlinale Film Festival 2022 (istimewa/instagram)

"Saya ingin mengucapkan terima kasih ke sutradara saya, Kamila Andini, produser Ifa Ifansyah, Gita Fara, co produser, dan pasangan saya tercinta, Happy Salma. Terima kasih untuk energi di lokasi syuting," tambahnya.

Film "Nana" menjadi salah satu dari 18 nominasi yang terpilih untuk kategori competition pada Berlinale ke-72.

"Special thanks untuk eksekutif produser, jais darga, terima kasih sudah mempercayai saya untuk karakter ini, Ino," ungkap Luara.

Nominasi pada kategori ini nantinya memperebutkan hadiah utama yakni Golden Bear untuk film terbaik dan enam penghargaan Silver Bear.

Enam Silver Bear Award diperuntukkan untuk Grand Jury Prize, sutradara terbaik, pemeran utama terbaik, pemeran pendukung terbaik, dan skenario terbaik. Sedangkan Outstanding Artistic Contribution.

Para juri untuk kategori competition tahun ini diketuai oleh M. Night Shyamalan asal Amerika Serikat. Enam juri lainnya juga bergabung dengan Shyamalan di penilaian tahun ini, yaitu Karim Aīnus (Algeria), Saīd bin Saīd (Tunisia), Anne Zohra Berrrrached (Jerman), Tsitsi Dangarembga (Zimbabwe), Ryûsuke Hamaguchi (Jepang) dan Connie Nielsen (Denmark).

"Terakhir, saya ingin berterima kasih pada Berlinale Film Festival, terima kasih untuk para juri, terima kasih sudah mengakui saya dan apresiasi untuk film indonesia. Ini untuk indonesia," tutur Laura.