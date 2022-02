Adrian Khalif Ekspresikan Cinta Kepada Orang Lain Lewat Lagu I’m So Pretty 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Siapapun pasti sering mendengar istilah self-love atau mencintai diri sendiri belakangan ini.

Tapi banyak yang belum tau kalau bentuk self love bisa membentuk self esteem atau harga diri, yang akhirnya mengangkat self confidence atau kepercayaan diri yang tinggi.

Dan dengan memiliki hal-hal tersebut, pada akhirnya kita bisa bekerja dengan baik untuk meraih mimpi. Tentunya sambil mengekspresikan cinta kepada orang lain yang kita sayangi. Semua hal tersebut, terlebur dan bisa kita nikmati di single terbaru dari Adrian Khalif, berjudul I’m So Pretty.

Kita akan kembali mendengarkan rap khas Adrian Khalif dengan beat yang cepat di lagu ini. Selain itu, lagu I’m So Pretty secara langsung bisa membuat kita tersenyum sendiri dan membayangkan betapa kita mencintai diri sendiri.

Walaupun banyak masalah yang muncul di hidup ini, lagu I’m So Pretty justru membuat kita sadar kalau dengan mencintai diri sendiri, kita dengan mudahnya melewati berbagai tantangan kehidupan, sambil mengekspresikan cinta kita kepada orang yang kita sayangi. Dan tentunya itu juga melalui sebuah proses.

Ekspresi tersebut terdengar pada beberapa bagian lirik lagu I’m So Pretty yaitu: “I’m looking so lovely, im looking so pretty, looking like more money more problems im feeling so litty.” Pada bagian lirik tersebut, seakan berbicara kalau apapun masalah yang dihadapi, bisa kita lewati dengan self-confidence yang tinggi dalam melewati hari. Selain itu, juga ditangkap pada bagian lirik:

“Look alive c’est la vie

put a smile on both you and me

we can only think in terms of we

waste no time on the things that drains our energy.”