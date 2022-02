Chord Dasar Cinta Kan Membawamu Kembali - Dewa 19: Dirimu yang Dulu Mencintaiku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord kunci gitar lagu 'Cinta Kan Membawamu Kembali' dari Dewa 19.

Lagu 'Cinta Kan Membawamu Kembali' berada di album Terbaik Terbaik.

'Cinta Kan Membawamu Kembali' yang rilis pada 1995 ini juga pernah dibawakan ulang oleh Reza Artamevia pada 2000 lalu.

Dewa 19 - Cinta Kan Membawamu Kembali

Intro:

F Am F Am Dm Am

Verse 1:

F G Am

Tiba saat mengerti,

G C F

jerit suara hati

G Am

Letih meski mencoba

G F G

Melabuhkan rasa yang ada

Verse 2:

F G Am

Mohon tinggal sejenak

G C F

lupakanlah waktu

G Am

Temani air mataku

G F

teteskan lara

G Fm

Merajut asa, menjalin mimpi

Am G

endapkan sepi-sepi

Reff:

F Am

Cinta 'kan membawamu

F Am Dm C

kembali disini, menuai rindu

Bb G

Membasuh perih

F Am

Bawa serta dirimu

F Am

dirimu yang dulu

Dm C Bb G

Mencintaiku apa adanya

Verse 3:

F G Am

Saat dusta mengalir

G C F

jujurkanlah hati

G Am

Tenangkan batin jiwamu

G F

genangkan cinta

G

Seperti dulu

F

saat bersama

Am G

tak ada keraguan

Outro:

F Am F Am Dm Am

