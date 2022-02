Chord dan Lirik Lagu Hari Ini Esok Dan Seterusnya - Nirina Zubir: Cinta Cinta Cinta, Aku Jatuh Cinta

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu dari lagu Hari Ini Esok Dan Seterusnya.

Lagu Hari Ini Esok Dan Seterusnya dinyanyikan oleh aktris Nirina Zubir.

Lagu ini merupakan soundtrack dari film Heart yang dirilis pada 2006 silam.

Dalam film Heart, selain menyanyikan soundtracknya, Nirina Zubir juga menjadi pemeran utamanya.

Chord dan Lirik Lagu Hari Ini Esok Dan Seterusnya

F G Am

*

F G

Hari ini dadaku bergetar

Am

Terguncang memilu dan mengerang

F G

Ku yakin ku tak salah

Am

Karna hatiku tak pernah dan takkan berdusta

F G Am

Cinta cinta cinta

F G Am

Aku jatuh cinta

*

F G

Esoknya ku pikir rasa itu

Am

Akan menghilang dengan seiring waktu

F G

Namun ternyata tak berubah

Am

Aku makin tergiur pada dirimu

F G Am

Cinta cinta cinta

F G C

Aku jatuh cinta

*

Reff:

F G Am

Dan seterusnya rasa ini selalu terjadi

dan tak pernah berkurang

F G

hatiku hanya untuk dirimu

Am

aku bahagia hanya bila kamu bahagia

Back to * &

Reff:

Video Klip

