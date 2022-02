Twilight Menjadi Inspirasi Cho Yi Hyun Untuk Meranin Nam Ra di ''All of Us Are Dea''

Potret Cho Yi Hyun dalam serial drama All of Us Are Dead.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - Aktris Cho Yi Hyun berperan sebagai Nam Ra, siswi berprestasi yang akhirnya menjadi setengah zombie atau hambie dalam serial drama "All of Us Are Dead".

Memainkan karakter Nam Ra, Cho Yi Hyun mengaku mengalami beberapa kesulitan, di antaranya ia harus membedakan sisi saat menjadi zombie, dan sisi saat menjadi manusia.

"Sulit memerankan proses bolak-balik antara sisi zombie dan sisi manusianya, dari keragu-raguan antara manusia dan zombie," kata Cho Yi Hyun, dikutip dari Soompi, Minggu (20/2/2022).

Sebelum syuting, Cho Yi Hyun mengambil 'pelajaran zombie' dari seorang koreografer.

Baca juga: All of Us Are Dead Populer di 91 Negara, Kalahkan Squid Game dalam Jumlah Penayangan 3 Hari Pertama

"Saya belajar koreografi bagaimana menggunakan wajah saya untuk mengerutkan kening, bagaimana menekuk jari saya, dan bagaimana memelintir leher saya agar terlihat seperti zombie, dan saya banyak berlatih," jelas Cho Yi Hyun.

Namun, pelatihan yang dilakukannya masih terasa kurang. Untuk lebih mengoptimalkan perannya sebagai manusia setengah zombie, akhirnya ia mencoba menonton film hollywood berjudul Twilight.

Film Twilight bertema vampire, berbeda dari serial All of Us Are Dead.

Tetapi, karakter Bella di film Twilight, hampir sama dengan Nam Ra. Yakni, Bella merupakan manusia setengah vampire, sedangkan Nam Ra manusia setengah zombie di All of Us Are Dead.

“Sambil merenungkan seperti apa seharusnya 'setengah zombie', saya menonton film 'Twilight' dan memutuskan sendiri bahwa mereka akan memiliki getaran vampir," ungkap Cho Yi Hyun.

Nam Ra adalah karakter unik dalam All of Us Are Dead, dia adalah satu-satunya setengah zombie (hambie) yang tidak menyakiti manusia.

Baca juga: All of Us Are Dead Trending di Netflix, Ini 5 Pelajaran Hidup dari Serial Serangan Zombie

All of Us Are Dead berkisah tentang sekelompok siswa yang bertarung dengan orang-orang terdekat mereka untuk bertahan hidup setelah banyak dari mereka menjadi zombie.

Tanpa sumber daya apa pun, siswa siswi yang masih hidup harus menemukan cara untuk tetap terlindungi karena jika tidak, mereka akan menjadi bagian dari gerombolan zombie.