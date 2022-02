All of Us Are Dead Populer di 91 Negara, Kalahkan Squid Game dalam Jumlah Penayangan 3 Hari Pertama

All of Us Are Dead. All of Us Are Dead menempati peringkat pertama serial Netflix yang paling banyak ditonton dalam 5 hari berturut-turut.

TRIBUNNEWS.COM - Serial Netflix "All of Us Are Dead," yang dibintangi Park Solomon, Cho Yi Hyun, Yoon Chan Young, Park Ji Hoo, dan lainnya, terus meraih kesuksesan dalam waktu kurang dari seminggu sejak penayangan perdana 28 Januari lalu.

KDrama Star melaporkan, serial Korea yang bertema zombie ini langsung mendapatkan ulasan positif dari penonton di seluruh dunia dan merajai berbagai chart.

Dengan 12 episode, serial ini menjadi hype di media sosial, netizen memuji para pemeran dan alur ceritanya.

Menurut Flix Patrol, situs yang menghitung peringkat streaming layanan video online global, "All of Us Are Dead" menempati posisi teratas selama lima hari berturut-turut sebagai acara tv terbaik Netflix.

"All of Us Are Dead" juga menjadi acara TV terpopuler di 91 negara, termasuk India, Uni Emirat Arab, Kanada, Jerman, Jepang, dan banyak lagi.

All of Us Are Dead (Netflix Korea)

Outlet internasional Variety memuji "All of Us Are Dead" dengan plotnya yang unik dan susunan pemain yang mengesankan.

Selain itu, Variety mencatat bahwa serial K-zombie terbaru melampaui era serial remaja "Euphoria" HBO yang dibintangi oleh Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, dan banyak lagi.

Grafik mingguan Variety didasarkan pada interaksi penonton, termasuk retweet, tweet, suka, dan tagar dari 24 hingga 30 Januari.