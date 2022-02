Chord Dasar Lali Janjine - Yeni Inka: Dino Minggu Sing Tak Tunggu, Kowe Ngajak Ning Tawangmangu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord dasar dan lirik lagu berjudul Lali Janjine yang dinyanyikan oleh Yeni Inka.

Lali Janjine merupakan lagu lawas ciptaan S Harsono.

Kunci gitar mudah dimainkan, dimulai dari Am.

Chord Dasar dan Lirik Lagu Lali Janjine - Yeni Inka:

Intro : Am Dm C

Bb C F

Am

Dino Minggu sing tak tunggu

Dm C

Kowe ngajak ning Tawangmangu

Bb

Nganti lingsir srengengene

C F

Ono kene aku nunggu kowe . .



Am

Tak SMS ra mbalesi

Dm C

Yen tak telpon malah mok pateni

Bb

Mangkel aku mangkel

C F

Yen kepetuk pipimu mesti tak ciwel

ciwel , ciwel , ciwel alah ciwel . .

Reff :

Bb

Lali lanjine , kandane , alesane

Am

Mangkelake . .

C

Sopo wong sing ora gelo

Bb C

Kadung dandan kowe ora teko . .

Am

Janjane kowe neng ngendi

Dm C

Gelagatmu sajak nyupriyani

Bb

Atiku sujono

C F

Kowe kencan karo wanito liyo . .

Musik : Am Dm C

Bb C F

Am

Dino Minggu sing tak tunggu

Dm C

Kowe ngajak ning Tawangmangu

Bb

Nganti lingsir srengengene

C F

Ono kene aku nunggu kowe . .

Am

Tak SMS ra mbalesi

Dm C

Yen tak telpon malah mok pateni

Bb

Mangkel aku mangkel

C F

Yen kepetuk pipimu mesti tak ciwel

ciwel , ciwel , ciwel alah ciwel . .

Reff :

Bb

Lali lanjine , kandane , alesane

Am

Mangkelake . .

C

Sopo wong sing ora gelo

Bb C

Kadung dandan kowe ora teko . .

Am

Janjane kowe neng ngendi

Dm C

Gelagatmu sajak nyupriyani

Bb

Atiku sujono

C F

Kowe kencan karo wanito liyo