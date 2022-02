Chord Dasar Lilakno Lungaku - Losskita Dimainkan dari Kunci Gitar C

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar Lilakno Lungaku dari Losskita.

Chord gitar Lilakno Lungaku - Losskita



[Intro] C..

F G Em Am

F G C..

C

Aku ora nyongko

Em

bakal ngene akhire

F G C

dadi.. mlaku dewe-dewe..

F G

mergo.. tresno

C G/B Am

ra iso di peksakno

F G C

ati ikhlas lan nrimo legowo..

C

Senajan kowe lungo

Em

dongaku tetep iseh ono

F G C

mugo.. kowe tambah bahagio..

F G

mantepke atimu

Em Am

kowe kudu percoyo

F G C

tanpo aku kowe tetep iso..

F G

mugo.. leh restune wong tuo..

[Reff]

F G

Lilakno lungaku

Em Am

lurusno dalan mlakumu

F G C

ra bakal tak ganggu urusanmu..

F G

mlaku dewe-dewe

Em Am

kowe wes karo liyane

F G C

mugo Gusti maringi restune..

[Musik] F G Em Am

F G C..

F G Em Am

F G C..

C

Senajan kowe lungo

Em

dongaku tetep iseh ono

F G C

mugo.. kowe tambah bahagio..

F G

mantepke atimu

Em Am

kowe kudu percoyo

F G C

tanpo aku kowe tetep iso..

F G

mugo.. leh restune wong tuo..

[Reff]

F G

Lilakno lungaku

Em Am

lurusno dalan mlakumu

F G C

ra bakal tak ganggu urusanmu..

F G

mlaku dewe-dewe

Em Am

kowe wes karo liyane

F G C

mugo Gusti maringi restune..

F G C

mugo Gusti maringi restune..

F G C

mugo Gusti.. maringi restune..

