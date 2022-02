Chord Gitar Dasar Lagu Let's Talk About Love - Melly Goeslaw feat Anto Hoed

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu Let's Talk About Love dari Melly Goeslaw dan Anto Hoed dalama artikel ini.

Lagu Let's Talk About Love pertama kali dirilis pada tahun 2012.

Let's Talk About Love merupakan original soundtrack film berjudul Broken Hearts garapan Helfi Kardit.

9 tahun berlalu, lagu yang dipopulerkan oleh Melly Goeslaw dan Anto Hoed sempat viral kembali viral di TikTok.

Chord lagu Let's Talk About Love - Melly Goeslaw feat Anto Hoed:



Let's talk about love, baby

D G

Love love love love baby

D G A

Let's talk about love, baby

D Bm

Baby I love you

G A D Bm

Kutemukan cinta sejati di kamu

G A

Hanya dengan kamu

D Bm

Baby I need you

G A D Bm

Tak tahu aku jadi apa tanpamu

G A

Aku butuh kamu

G D Bm A

Biarlah orang lain ingin tahu

D Bm G A

Cinta kita bukan untuk diumbar-umbar

G D Bm A

Biarlah semua rantai berisik

D Bm G A

Mengganggu ketenangan aku dan kamu

D Bm

Baby I love you

G A D/F# Bm

Kutemukan cinta sejati di kamu

G A

Hanya dengan kamu

D Bm

Baby I need you

G A D/F# Bm

Tak tahu aku jadi apa tanpamu

G A

Aku butuh kamu

G D Bm A

Biarlah orang lain ingin tahu

D Bm G A

Cinta kita bukan untuk diumbar-umbar

G D Bm A

Biarlah semua rantai berisik

D Bm G A

Mengganggu ketenangan aku dan kamu

F#m Bm F#m Bm

Baby kupercaya kau tercipta untukku

Em F#m G A

Baby kuterima semua baik burukmu

baby I love you

[Interlude] D Bm G A 2x

G D Bm A

Biarlah orang lain ingin tahu

D Bm G A

Cinta kita bukan untuk diumbar-umbar

G D Bm A

Biarlah semua rantai berisik

D Bm G A

Mengganggu ketenangan aku dan kamu

G D Bm A

Biarlah orang lain ingin tahu

D Bm G A

Cinta kita bukan untuk diumbar-umbar

G D Bm A

Biarlah semua rantai berisik

D Bm G A

Mengganggu ketenangan aku dan kamu

F#m Bm F#m Bm

Baby kupercaya kau tercipta untukku

Em F#m G A

Baby kuterima semua baik burukmu

D Bm

Let's talk about love, baby

G A

Longing the one to love

D Bm

Let's talk about love, baby

G A

Longing the one to love

