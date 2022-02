Chord Madiun Ngawi - Denny Caknan feat Happy Asmara: Tak Sawang-sawang Potomu Neng Dompetku

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul Madiun Ngawi oleh Denny Caknan berduet dengan Happy Asmara dalam artikel berikut ini.

Video musik lagu Madiun Ngawi versi Denny Caknan dan Happy Asmara tayang di YouTube DC Production pada 14 Februari 2022.

Hingga Senin (21/2/2022), klip tersebut telah ditonton lebih dari 7,5 juta kali.

Kini lagu Madiun Ngawi tengah viral di TikTok dengan kutipan lirik: yen aku kangen kangen karo sliramu, tak sawang sawang potomu ning dompetku.

Chord Gitar Lagu Madiun Ngawi - Denny Caknan feat Happy Asmara:

Intro:

Dm F C Am

C G

Terminal Madiun Ngawi

Em

Kenanganku

C

Ora bakalan

Am

Aku ngelalekke

Am

Mbiyen Jaman Semono

D G

aku nduwe pacar

Em

Anake Pak Tukiran

G D

Bakul pecel ono neng Pinggir prapatan

C G

Terminal Madiun Ngawi

Em

Nggen dolanku

C

Ora bakalan

Am

Aku ngelalekke

Am Em

Mbiyen jaman semono

D G Em

Kowe janji karo aku

D

Nanging nyatane

G

Kowe nginggkari janjimu

G

Yen aku kangen

C

Kangen karo sliramu

D

Tak sawang sawang

G

Potomu neng dompetku



D

Yen aku kangen

G C

Kangen karo sliramu

C D

Tak elus elus potomu

G

Neng dompetku

G Em

Opo kowe ra kroso

C G

Tak batin saben dino

G Am

Ra bakal ilang

D G

Jenengmu Neng atiku

E C

Opo kowe ra kroso

G Em

Tak batin saben dino

Am

Ra bakal ilang

D G

Potomu neng dompetku

Music :

D G Dm

C Am D Em

Video Klip Lagu Madiun Ngawi - Denny Caknan feat Happy Asmara:

