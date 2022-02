Chord Lagu C.H.R.I.S.Y.E - Diskoria, Laleilmanino & Eva Celia: Cintaku Bertepuk Harap yang Tak Ada

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu berjudul C.H.R.I.S.Y.E yang dirilis pada awal 2021 lalu.

Lagu berjudul C.H.R.I.S.Y.E merupakan karya kolaborasi sejumlah musisi Tanah Air.

Di antaranya duo disjoki Diskoria, trio produser rekaman Laleilmanino, dan solois Eva Celia.

Lagu C.H.R.I.S.Y.E menggambarkan jejak musisi legendaris Indonesia, Chrisye.

Hingga Februari 2022, video klip lagu ini telah ditonton lebih dari 23 juta kali.

Chord gitar dan lirik lagu C.H.R.I.S.Y.E - Diskoria, Laleilmanino, dan Eva Celia:

[Intro] F Am C# Gm A#m C 2x [Verse 1] F Dm Andai aku bisa Am C# Menjadi seperti yang kau minta Gm Ku jadi juwita A#m C Kala cinta menggoda F Dm Tak peduli jika Am C# Surga & neraka tak pernah ada Gm Yang penting kau ada A#m C Meski tanpa panah asmara [Bridge] Gm D#m75 A Mengapa sabda alam Dm A#m75 Belum jua satukan kisah Gm C D C# Kita bersama [Chorus] Gm Cintaku bertepuk B Harap yang tak ada F C# Rintihan nada asmara Gm B Inginku kembali ke masa remaja F C# D Serasa galih & ratna A# A Yang kumau kau untukku Dm G Meskipun kau tak rindu Gm C G# C Engkau aku suka [Verse 2] F Dm Aku ingin cinta Am C# Tebar semerbak percik pesona Gm Wahai angin malam A#m C Bantu aku merepih alam [Bridge] Gm C F C# Meskipun kidung ini terlalu Gm C F C# Kuyakin badai pasti berlalu Gm A Dm C# Lilin lilin kecil pun merayu Gm D Pijar hatimu [Chorus] Gm Cintaku bertepuk B Harap yang tak ada F C# Rintihan nada asmara Gm B Inginku kembali ke masa remaja F C# D Serasa galih & ratna A# A Yang kumau kau untukku Dm G Meskipun kau tak rindu Gm C G# Gm C Engkau aku suka [Solo] Dm Gm 4x Cm F A# D# Am C# Gm [Bridge 2] A#m D# G# Fm Ternyata cinta dihadapan hatimu A#m C Hanya kesenian lain [Reff] Gm Cintaku bertepuk B Harap yang tak ada F C# Rintihan nada asmara Gm B Inginku kembali ke masa remaja F C# Serasa galih & ratna A# A Yang kumau kau untukku Dm G Meskipun kau tak rindu Gm C G# Gm F Engkau aku suka Gm Cintaku bertepuk B Harap yang tak ada F C# Rintihan nada asmara Gm B Kau kehidupanku meski kau tak tahu F C# Ada aku di hidupmu A# A Yang kumau kau untukku Dm G Meskipun kau tak rindu Gm C G# Gm F Engkau aku suka [Outro] Gm B F





(Tribunnews.com)