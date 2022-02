Chord Dasar Lagu Cinta Seperti Aku - Aurel Hermansyah: Sadarkah Bahwa Diriku Besar Mencinta

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik dari lagu yang berjudul Cinta Seperti Aku yang dipopulerkan oleh Aurel Hermansyah.

Lagu Cinta Seperti Aku ini menceritakan tentang pasang surutnya hubungan sepasang kekasih.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Seperti Aku - Aurel Hermansyah

Intro: C Am F

C Am Fm

C Am F

lama kita mencinta

C Am F G

dengan jalan bahagia

F G

walau semakin lama

Em Am

terkadang berbeda

F Em F G

aku yakin kita akan menyatu selamanya

Chorus:

Em F G

saat tak ada di sampingmu

Em Am

diriku sangat merindukanmu

G D F G

sadarkah bahwa diriku besar mencinta

Em F G

kau terjatuh ku yang memeluk

Em Am

kau tersakiti ku yang terlukai

G D Dm G F

di mana ada cinta yang seperti aku

E

jangan memaksakanku

C D

menjadi seperti yang mereka mau

F Em A# G

kuingin bahagia dengan cinta yang kita perjuangkan

C F G

Saat tak ada di sampingmu

Em Am

diriku sangat merindukanmu

G D F G A

sadarkah bahwa diriku besar mencinta

D G A

kau terjatuh ku yang memeluk

F#m Bm

kau tersakiti ku yang terlukai

A E G A D G A

di mana ada cinta yang seperti aku

F#m Bm

kau tersakiti ku yang terlukai

A E Em A D G-D/F#-Em

di mana ada cinta yang seperti aku

A D G

ku sangat merindukan kamu

Video Klip

(Tribunnews.com/Nadya)