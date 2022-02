Drakor Komedi Romantis Oh My Venus dan Kkondae Intern Tayang di TV, Catat Tanggalnya

Cuplikan Drakor Oh My Venus.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Drama Korea unggulan berjudul Oh My Venus yang dibintangi So Ji Sub dan Shin Min A, tayang mulai 24 Februari 2022, setiap hari, pukul 18.00 WIB di NET TV.

Selain Oh My Venus, drakor Kkondae Intern yang dibintangi Park Hae Jin, juga tayang mulai pada 25 Februari 2022, setiap hari, pukul 16.45 WIB.

Oh My Venus memiliki cerita menarik tentang perjuangan seorang perempuan untuk menurunkan berat badan, setelah ia memiliki masalah kesehatan dan dicampakkan oleh kekasihnya.

Tak kalah seru, drakor Kkondae Intern yang mengisahkan tentang pria yang mengepalai anak magang yang tak lain adalah mantan bosnya di perusahaan lain.

Oh My Venus bercerita tentang Kim Young Ho (So Ji Sub) yang merupakan personal trainer untuk bintang Hollywood.

Saat ada skandal dengan aktris Hollywood, membuat Young Ho harus kembali ke Korea.

Sesampainya di Korea, Young Ho diminta oleh pengacara Kang Joo Eun (Shin Min A) untuk membantunya menjalankan diet dan menurunkan berat badan.

Saat berusaha membuat transformasi fisik, mereka menyembuhkan luka emosional satu sama lain dan saling jatuh cinta.

Berkat drakor Oh My Venus, So Ji Sub dan Shin Min A berhasil membawa pulang berbagai penghargaan.