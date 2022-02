Diangkat dari Webtoon, Ini Beda Cerita All of Us Are Dead Versi Drakor dan Komik

Parapuan.co - Sejak penayangan perdananya, drakor All of Us Are Dead begitu menyita perhatian.

Serial yang tayang di Netflix ini langsung jadi populer bahkan menempati peringkat pertama.

Meski mengambil cerita zombie yang sudah banyak ada, tak membuat drakor ini diabaikan nih, Kawan Puan.

Cerita All of Us Are Dead sendiri diketahui diangkat dari cerita Webtoon.

Meski begitu, nyatanya ada banyak perbedaan yang tersaji dari drama Korea versi live dengan cerita di Webtoon.

Lalu apa saja perbedaannya? Yuk simak ulasannya berikut ini melansir Kpopmap.

1. Awal mula cerita

Ada sedikit perbedaan di permulaan cerita All of Us Are Dead versi serial dengan Webtoon.

Di serial, cerita dimulai dengan Jin Su yang dilarikan ke rumah sakit. Dan saat dilihat, ia sudah berubah menjadi zombie.