Chord Dasar Orange (OST. Shigatsu Wa Kimi No Uso) - Seven Oops 7, Kunci C: Chiisa Na Kata Wo

Chord Dasar Orange (OST. Shigatsu Wa Kimi No Uso) - Seven Oops 7!!, mulai dari kunci C: Chiisa na kata wo narabete aruita.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord dasar dan lirik lagu Orange yang dinyanyikan oleh grup musik Seven Oops 7!!.

Lagu Orange adalah soundtrack dari anime berjudul Shigatsu Wa Kimi No Uso yang rilis 2015 lalu.

SevenOopsVEVO mengunggah video klip Orange di kanal YouTube-nya pada 22 April 2015.

Hingga kini, video klip Orange telah ditonton lebih dari 9,4 juta kali.

Selengkapnya, simak chord dasar berikut ini.

Chord Dasar Orange (OST. Shigatsu Wa Kimi No Uso) - Seven Oops 7!!

Intro : C E Am G C

F G Em Am Dm G..

Am F G C G

chiisa na kata wo narabete aruita

F G Em Am

nandemonai koto de waraiai

Dm G

onaji yume wo mitsumeteita

Am F G C G

mimi wo sumaseba ima demo kikoeru

F G Em Am

kimi no koe orenjiiro ni

Dm G C

somaru machi no naka

Dm G E Am

kimi ga inai to hontou ni taikutsu da ne

F G C

samishii to ieba warawareteshimau kedo

Dm G E Am

nokosareta mono nandomo tashikameru yo

F Fm G

kieru koto naku kagayaiteiru

Reff 1:

C E

ameagari no sora no you na

Am G C

kokoro ga hareru you na

F G Em Am

kimi no egao wo oboeteiru

Dm G

omoidashite egao ni naru

C E

kitto futari wa ano hi no mama

Am G C

mujaki na kodomo no mama

F G Em Am

meguru kisetsu wo kakenukuteiku

Dm G F C

sorezore no ashita wo mite

Am F G C G

hitori ni nareba fuan ni naru to

F G Em Am

nemuritakunai yoru wa

Dm G C

hanashitsudzuketeita

Dm G E Am

kimi wa korekara nani wo miteikundarou

F G C

watashi wa koko de nani wo miteiku no darou

Dm G E Am

shizumu yuuyake orenji ni somaru machi ni

F Fm G

sotto namida wo azuketemiru

Reff 2:

C E

nanoku mono hikari no naka

Am G C

umareta hitotsu no ai

F G Em Am

kawaranakutemo kawatteshimattemo

Dm G

kimi wa kimi da yo shinpai nai yo

C E

itsuka futari ga otona ni natte

Am G C

suteki na hito ni deatte

F G Em Am

kakegae no nai kazoku wo tsurete

Dm G F C

kono basho de aeru to ii na

Musik: Am F Dm G C G

Am F G..

Reff 3:

C E

ameagari no sora no you na

Am G C

kokoro ga hareru you na

F G Em Am

kimi no egao wo oboeteiru

Dm G

omoidashite egao ni naru

C E

nanoku mono hikari no naka

Am G C

umareta hitotsu no ai

F G Em Am

meguru kisetsu wo kakenuketeiku

Dm G C G

sorezore no ashita wo mite

F Fm C

sorezore no..yume wo erande

Outro : F G Em Am Dm G C

F G Em Am Dm Fm G

C..

