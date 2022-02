Chord Dasar Bersama Bintang - Drive: Senja Kini Berganti Malam

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord dasar dan lirik lagu Bersama Bintang yang dipopulerkan oleh grub musik, Drive.

Lagu Bersama Bintang merupakan singel dalam album pertama Drive yang bertajuk Esok Lebih Baik.

Lagu bergenre pop ini dirilis pada 2007 oleh label E-Motion Entertainment.

Bersama Bintang - Drive:

Intro: C Am Em 2x



C Am Em

Senja kini berganti malam

C Am Em

Menutup hari yang lelah

F C Dm

Dimanakah engkau berada

F C G

Aku tak tahu di mana



C Am Em

Pernah kita lalui semua

C Am Em

Jerit, tangis, canda, tawa

F C Dm

Kini hanya untaian kata

F C E

Hanya itulah yang aku punya



reff:

Am Em F C

Tidurlah, selamat malam

Dm C E

Lupakan sajalah aku

Am Em F C

Mimpilah dalam tidurmu

Dm E

Bersama bintang



C Am Em 2x



C Am Em

Sesungguhnya aku tak bisa

C Am Em

Jalani waktu tanpamu

F C Dm

Perpisahan bukanlah duka

F C E

Meski harus menyisakan luka



kembali ke reff



Dm C Bdim A# E

Am G F E

Am G F E

Am G F E

Am G F E



kembali ke reff



Am Em F C

Lupakan diriku

Am Em F E

Lupakan aku

Am Em F C

Mimpilah dalam tidurmu

Dm E

Bersama bintang



Dm C Bdim E

Am...

(Tribunnews.com)

