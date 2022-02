Chord Dasar Kucinta Kau Apa Adanya - Once: Aku Mau Mendampingi Dirimu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Kucinta Kau Apa Adanya yang dinyanyikan oleh Once Mekel.

Chord Kucinta Kau Apa Adanya (Aku Mau) - Once Mekel

[Intro] C D G F Em D G

C G Am

Kau boleh acuhkan diriku

F Em Dm

dan anggap ku tak ada

F G Am

Tapi takkan merubah

Dm

perasaanku..

F Dm G

………… Kepadamu..

C G Am

Ku yakin pasti suatu saat

F Em Dm

semua kan terjadi

F G Am

Kau kan mencintaiku

Dm

dan tak akan pernah…

F G

melepasku..

[Reff 1]

C

Aku mau mendampingi dirimu

Am D G

Aku mau cintai kekuranganmu

C E Am

S’lalu bersedia bahagiakanmu

E F Fm G C

Apapun terjadi… ku janjikan aku ada

[Musik] C D G F Em D G

C G Am

Kau boleh jauhi diriku

F Em Dm

namun kupercaya

F G Am

Kau kan mencintaiku

Dm

dan tak akan pernah…

F G

melepasku..

[Reff 2]

C

Aku mau mendampingi dirimu

Am D G

Aku mau cintai kekuranganmu

C E Am

S’lalu bersedia bahagiakanmu

E F Fm G C

Apapun terjadi… ku janjikan aku ada

C D G C D G

………..oh yeah……………aku ada…

[Musik] C D G Am-Em-F..Fm

[Reff 3]

-G C

Aku mau mendampingi dirimu

Am D G

Aku mau cintai kekuranganmu

C E

Aku yang rela terluka

Am E F

Untukmu selalu..uuu uu..

-G C

Aku mau mendampingi dirimu

Am D G

Aku mau cintai kekuranganmu

C E Am

S’lalu bersedia bahagiakanmu

E F Fm G C

Apapun terjadi… ku janjikan aku ada

[Outro] C D G F Em D G

